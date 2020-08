Maria himmelfartsdag i dag: 15. august

Trollheimsporten opplyser idag at det er "Marimesse" på kalenderen.

Det er for så vidt flere Marimesser i årets løp,

men 15. august er den store Maria-dagen: Maria Himmelfart.

Da er det veldig med folk og stimmel og ankomst av pilgrimsgrupper

rundt de store Maria-kirkene i den kristne verden:

Notre Dame de Paris, Notre Dame de Chartres, Notre Dame de Rouen, Santa Maria Maggiore i Roma etc.

Også ved Vår frue kirke i Trondheim var det store festligheter før Reformasjonen.

Det må de gjerne ta opp igjen, for Maria er verdt å æres -

for hun sa ja til å la Gud gå gjennom seg og inn i verden.



I Chezny Kromlov (tror jeg byen heter) sør i Tsjekkia,

så jeg i 1994 en altertavle som fremstiller Maria Himmelfart.

Maria sees forfra - men ligger bakoverbøyd og svever oppover i bildet.

Over henne ligger Faderen og Sønnen svevende på hver sin sky

og holder en krone mellom seg. Vi kan se at Maria i sin ascencion (oppstigelse)

ville komme til å stige oppover slik at hodet ville bli plassert inn i kronen.

Dagen heter også Marias kroningsdag i Himmelen.

I Il Duomo i Siena ser vi i Mariakapellet

den kronede Maria med den kronede Jesus på armen.

Nidaros domkor holdt konsert der i 2002,

mens jeg enda hadde den glede å synge i det koret.



Det er en enkel symbolikk i disse Maria-bildene:

Det er mennesket som i sin kultiveringsprosess som menneske,

ascenderer = stiger opp mot det bildet av oss som Gud har sett for seg

som vår bestemmelse - etter hans plan. Derfor er denne dagen så voldsomt stor

i den del av den kristne verden som ikke har tapt idéen bak den.



Glærum, 15.august 2020 - Maria Himmelfartsdag.

Dordi Skuggevik