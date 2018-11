Margrethe Svinvik som ordførerkandidat

Bildet over: Margrethe Svinvik. Arkivfoto.

Svinvik har vært førstevalget hele tiden, men har brukt litt tid på å tenke over om hun ønsket å takke ja, mye på grunn av jobbsituasjon. Nå er hun topp motivert og lover at hun skal bli en ordfører for hele kommunen hvis hun får sjansen. Svinvik er til vanlig enhetsleder for hjemmetjenesten i Surnadal.

Margrethe Svinvik var ordførerkandidat for Sp ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, og partiet fikk over 30% av stemmene. Det var kun små marginer som gjorde at hun ikke fikk ta over ordførerklubba.

Bernt Venås beskriver Svinvik som en samlende gruppeleder for senterpartiet.

- Det er ingen hemmelighet at vi står ovenfor store utfordringer i kjølvannet av kommunereformen. Surnadal står igjen "alene", og det er viktig at vi nå tar tak i samarbeidet av det som er igen av Nordmøre. For senterpartiet er det naturlig å tenke samarbeid med Sunndal, men også fortsatte det gode samarbeidet vi har med Rindal. Margrethe Svinvik er visjonær, og dyktig til å finne nye løsninger. Svinvik er en brobygger, og vi er glade for å presentere henne som ordførerkandidat, sier Venås.



Nils Håvar Øyås får en prioritert plass på lista foran neste års kommune- og fylkestingsvalg.