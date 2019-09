Det var seint fredag kveld at politiet fekk melding om at ein person var funnen i innsjøen Botnavatnet i Halsa på Nordmøre. Det var bebuarar i nærområdet som først varsla politiet om ein tom båt, og tok seg ut for å undersøke saka nærare.

