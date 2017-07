Mange sovner bak rattet

Trailerulykke (Foto: Sverre Chr. Jarild)



Bilferie betyr flotte opplevelser, men også mange timer bak rattet. En ny undersøkelse viser skremmende resultater.

63 prosent av de som kjører bil i Møre og Romsdal sier at de har vært redd for å sovne når de har kjørt bil. 13 prosent sier at de faktisk har sovnet bak rattet. Dette er resultatet av en stor undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige. Det vil se at flere tusen bileiere i dette fylket har sovnet når de kjørte bil.

- At så mange har opplevd å sovne mens de kjørte bil, er virkelig skremmende, sier bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige.



Livsfarlig trøtthet

Gjensidige mottar hvert år flere titalls skademeldinger der trøtthet oppgis som årsak til at bilen ble skadet. I slike tilfeller blir erstatningen ofte redusert, gjerne med rundt 20 prosent.

- Men det viktigste å tenke på er at du setter eget og andres liv i fare hvis du kjører når du er trøtt, sier Fleinsjø.

Statens Vegvesen anslår at hver åttende dødsulykke helt eller delvis skyldes at sjåføren er for trøtt.



Jan Fleinsjø, rådgiver og bilekspert i Gjensidige



Bytt sjåfør

Fleinsjø påpeker at mange er spesielt utsatt for trøtthet i sommerferien, når det blir lange kjøreturer til og fra feriemål. En sjåfør som sitter urolig eller stadig vekk «gnir seg» i ansiktet er et sikkert tegn på trøtthet.

Over dobbelt så mange menn som kvinner oppgir at de har sovnet bak rattet.

- Det tyder på at mange burde være flinkere til å bytte på sjåførjobben når familien er på langtur, sier Fleinsjø.