Mange flotte prestasjoner av SIL-løpere igjen

Tekst og foto: SIL Langrenn



Ada, Ine og Jonas

Det var også ordinært Uglarenn for aldersgruppen 8-12. Her deltok Ine Hamnes Øye og Ada Sæterbø Raaen i Jenter 9 (ingen rangering). Jonas Øye Hamnes deltok i Gutter 12 år. På KM-distansene ble det sølvmedalje til Abel Sæterbø Raaen i Gutter 13 år, her ble Olav Fugelsøy nr. 4 (36 deltakere). Malin Einmo ble nr. 3 i løpet, men fikk andre plass i KM i Kvinner 19/20. Her ble Ane Mogstad nr. 8 (8 deltakere). Noa Sæterbø Raaen gikk inn til 16.plass i Gutter 16 år (27 deltakere), mens Njaal Lundemo Aakvik ble nr. 8 i Menn 17år (22 deltakere). I Jenter 16 år ble Stine Fiske nr. 8 (13 deltakere), mens Hedda Aasbø brøt løpet.



Malin Einmo



Abel Sæterbø Raaen



Alise Einmo

Det har også vært Norgescup for seniorer på Nes i helga. Her deltok Alise Einmo fra Surnadal. Hun ble nr. 38 på prologen på fredagens spint i fri teknikk, mens på lørdagens 5 km klassisk gikk hun inn til 24.plass. PÅ søndagens 10 km skøyting ble hun nr. 23.



Noa Sæterbø Raaen

Søndag var det SBM-cup på Osmarka i Gjemnes. Her var vi gjesteløpere i vårt eget fylke. Her deltok Ada Sæterbø Raaen i Jenter 9 år (ingen rangering). Møre og Romsdal skikrets har i år et prøveprosjekt der de slår sammen 13/14 og 15/16 årsklassen. Abel Sæterbø Raaen gikk inn til 4. plass i Gutter 13/14 på 3km fellesstart skøyting (12 deltakere). I Gutter 15/16 ble Noa Sæterbø Raaen nr. 4 og Ola Nordvik nr. 9 (13 deltakere). Her stilte også Johannes Gujord, men måtte dessverre bryte løpet.



Abel i Osmarka



Osmarka



Johannes Gujord

Johannes Gujord deltok på kombinert på Skaret i Molde på lørdag. Hopping i K53 og langrenn etterpå. Her gikk han inn til andreplass i konkurransen.

Resultater:

Uglarennet: https://www.langrenn.com/getfile.php/4367834.92.kaizpqtmuimzja/uglarennet-2019.pdf

Osmarka: https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/more-og-romsdal/langrenn/sbm-cup/2019/resultater/resultat-osmarkarennet-sbm-2019.pdf

Norgescup senior:

Fredag: https://www.langrenn.com/resultater-norgescup-nes-sprint-prolog-kvinner-2019.6181415-114053.html

Lørdag:https://www.langrenn.com/resultater-norgescup-nes-5-km-klassisk-kvinner-2019.6181419-114053.html

Søndag:https://www.langrenn.com/resultater-norgescup-nes-10-km-fri-kvinner-2019.6181420-114053.html