Mange fant veien til Mørkets Dal

Torsdag var det pyntet til Halloween på Oppistua Torvik:



Et veldig godt alternativ

Ingressbildet: Maya Botten var en av barna som var tilstede i Torvika torsdag. Både hun og moren var veldig fornøyd med arrangementet.

Maya og moren Linda kunne fortelle at dette er et veldig godt alternativ til å kjøpe godteri og pynt hjemme, for så å gå "Knask eller knep". Det er sosialt og ingen blir utestengt. Her er alle inkludert.

-Her er det artig, og her er det rebusløp, fortsetter Maya. -Hos Trollmannen må vi synge eller gå opp stigen for å få godteri - og plutselig falt det ned et skjelett fra loftet.

Hun fortalte at hun har vært her før, og at det pleier å være barneleker som "gjemsel" og "sisten". -Det er kjempefint ute med lykter og lys. Blant dyra er det alltid en bonde. Bonden var skikkelig skummel. Ponnien hadde også kledd seg ut - som enhjørning.

-Når man er ferdig med rebusløpet, går man til Smia. Der er en heks som heter Nina. Hun serverer heksebrygg med frosker, snegler, edderkopper og meitemark. Selv med snegler og meitemark, smaker det varm solbærsaft, kunne Maya stadfeste.

-Alle får komme hit, og det er ansiktsmaling. Det er kjempeartig å være her. Anbefaler alle å komme hit - også er det i Surnadal, legger den fornøyde jenta til.

Étt av mange arrangement

Nina Torvik er daglig leder i Opp & Ut:

-Dette er nesten som et biprodukt av det vi tilbyr i Opp & Ut. Det vi i først og fremst bedriver, er teambuilding til bedrifter. Gjerne pakker med teambuilding, bespisning, overnatting og foredrag i samarbeid med Hammerstuene, Thon Hotel Surnadal, Mary's Place med flere. Opp & Ut har fysiske aktiviteter som leker i tunet og "Mini-Farmen".

I og med at gården er tilrettelagt for gjester, så åpner hun for at de kan ha åpen gård, barnebursdager, ridetimer og andre arrangement. Hun gleder seg til å få ferdig kjøkken og bad, som det nå jobbes med. Da kan de ta imot større firmagrupper enn de gjør nå.

Hun har mange gode hjelpere. Under Halloween-feiringen var det mange ungdommer som hjelpte til. Når det er bedrifter på gården, er det voksne guider. Ingebrigt Gjerstad er sentral ved firmabesøk angående teambuilding, som god medhjelper og styreleder i Opp & Ut.

Ansiktsmaling og matservering ved Bondepikenes kafé.

Torsdag var det ansiktsmaling og matservering inne på kaféen.



Mathea Lysø (15 år) og Ingrid Gabriella Grimsmo (15 år) sørget for god bevertning.



Her koser Tina Sæterbø (12 år) og Enya Kvande (12 år) seg med pølser.





Maren Husby Haugen (18 år) malte ansiktsmaling på mange barn. Her er det Emilie Rosa Forberg Hagen (7 år) sin tur, mens Stella Røen (9 år) følger spent med.



Bror og søster. Luca (5 år) og Eleah Sæter (8 år) er godt utkledd for anledningen.

Rebusløp

På disken på kaféen kunne man finne dette arket. Da var det bare å ta fatt på ruta:





I skogen var det mørkt, men det var pyntet med gresskar og lykter.

Det var spent å høre hva gammelheksa i smia hadde å fortelle:







Sindre Humberset (16 år) og Magnus Sæter (16 år) sørget for god underholdning og spenning i skogen - som Trollmannen og Skremmer'n i Mørkets Dal.

Mange dyr og en "skadet" hesteeier

I stallen kunne man hilse på både hest, ponni, kanin, marsvin og høner, noe gjestene var veldig fornøyd med.



Mange trodde hesteeieren reelt hadde brukket armen i første øyekast, der hun prøvde å selge hesten sin som hadde skiltet: " Snill hest til salgs - med strek under ordet "snill". Det ble nok ikke salg på torsdag. Marit Sæter med hesten Rudi (8 år), som er en blanding av islandshest og fjording.



Søskenbarna Sigrid Alice Rudolfsen Gjerstad (9 år) og Kasper Megård (3 år) avsluttet besøket i stallen hos dyrene. Her ved hønene.