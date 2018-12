Mandagstrav på Leangen

Løp 3: Over distansen 2160 meter endte Myrviks Amor uplasert på kilometertida 130.6 Eigar er Einar Mogset mens Thomas Mjøen som vanlig var kusk.



Løp 6: Søyset Kaiser hentet seg en tredjepremie over distansen 2200 meter på kilometertida 1.28.0 og vi gratulerer Lene som eier, Per Einar Sørmo som kusk og tar likegodt med oss den flinke hesten.



Løp 10: Over distansen 2140 meter endte Slettvoll Vilja opp med en tredjepremie og vi gratulere eieren Ola Skjølsvoll, kusken Edvard Kristiansen samt den flinke hesten. Tida kom på 1.34.2a.



I det samme løpet endte Madla Elden, som eies av Lars Ove Gravvold og Elisabeth Engset, opp som uplasert på tida 1.34.6a. Per Einar Sørmo var kusk.



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjemdump fra ww.rikstoto.no