Mandagskjøring på Leangen

Jern Elden hadde ikke helt dagen sin i det første løpet, og brøt løpet. Får ta med at hesten stadig eies av Elisabeth Engset og Stein Engset. Per Einar Sørmo var kusk.



I dagens andre løp stilte nok en lokal størrelse til start, nemlig Danny Delight, og den ledet det meste av den 2140 meter lange distansen. Det holdt nesten til mål for vallaken som eies av Irene Løfaldli. Kilometertida ble 1.18.3a og Ragnhild Bjørnbeth var som vanlig kusk.



Her kan du se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no