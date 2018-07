Mandagens Leangentrav

Løp 3:

Slettvoll Vilja som eies av Ola Skjølsvoll endte uplasert på 1.31.9ag over distansen 1640 meter som var en rekordforbedring på 0.6 sekund. Edvard Kristiansen var kusk.

Løp 6:

Her vart det sjettepremie på Danny Delight på kilometertida 1.17.5 over distansen 2140 meter. Per Einar Sørmo kusket Irene Løfaldli sin hest.

Løp 7:

Her endte Pave Nora uplasert på kilometertida 1.30.9ag over distansen 1640 meter. Einar Mogset er eier, og Thomas Mjøen var kusk.

Klikk deg fram til video fra mandagens trav på Leangen her!

Arnfinn.