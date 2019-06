Maler kirka på dugnad

Det er Johan Helgetun som organiserer dugnadene. Han forteller at de startet i midten av mai, og fikk med seg 14 - 15 mann, som var villige til å stille opp når det passet for dem. Det har vært organisert ca to dugnadsdager hver uke, så det har blitt 13 dugnader siden 13. mai.

De har to stillaser oppe, og jobber på to plasser samtidig. Johan Helgetun setter stor pris på at folk er så positive til å stille opp når det trengs.

- Det har vært akkurat nok folk hver gang. Det er en drøm å være "innpisker", smiler han.



Ole Trygve Foseide og Arvid Koksæter har ikke noe i mot å stille opp på dugnad.



Vinduene tas ut og restaureres.



Langvarig prosjekt

Arbeidet med maling av kirka har pågått siden 2017, både med dugnadsarbeid og innleid hjelp. Det er en stor jobb, så det er enda litt igjen. Den siste dugnadsdagen i denne omgang blir 20. juni, for da skal kommunen ha tilbake stillasene sine. Planen er å bli ferdig med alle de store vinduene til da.

Fem av de store vinduene ble pusset opp og malt i 2017, og resten blir tatt i år. Det er også noe mindre vinduer over inngangene på kirka, og Helgetun håper at det blir tid til å ta dem også i sommer.

Det er en omstendelig prosess å restaurere vinduene. Bergmoen snekkerverksted har jobben med reparasjon og kitting. Vinduene tas ut, og det hender at det er sprekker i noen av glassrutene. Men ellers har vinduene holdt seg utrolig bra, med tanke på at de er laget i 1873, forteller Johan Helgetun. De har nesten ikke funnet råte på dem.



Må følge med på værmeldingene

Når vinduene er ferdig reparert males de og settes inn igjen. Hele kirka er malt med linoljemaling fra Møretyri, forklarer Helgetun. Det er mest vanlig å bruke linoljemaling på kulturminnebygg, og særlig på kirker. Det regnes for å være den mest holdbare malinga. Men når det males er det viktig at det ikke blir regn de første 12 timene. For hvis malinga blir våt så renner den av. Det er derfor viktig å følge med på værmeldingene, og tilpasse dugnadsdagene etter det. Linoljemalinga er ikke overmalbar før etter tre døgn.



Får gjort mer enn bare maling

Vinduene på kirka er altså veldig gamle, mens utvendig panel ble skifta først på 90-tallet, forteller Johan Helgetun. Det åttekantede tårnet på toppen av kirka ble malt i forbindelse med restaureringen etter brannen i 2014. I fjor ble det skiftet panel på værveggen på kirka, med den lavere delen av tårnet, og værveggen ble malt.

Johan Helgetun forteller at de har fått ordnet mer enn bare maling av kirka i år. I dugnadsgjengen er det folk som kan litt av hvert, så de har fått reparert trappene, fuget mellom steinhellene, og reparert skader på smijernsporter og rekkverk. Noe maling gjenstår fortsatt, blant annet en vegg hvor man ikke kommer til med stillas. Der må de bruke lift.



Stiller opp med glede

Organiseringen av dugnadene foregikk slik at alle først hadde et felles møte, hvor det ble bestemt hvilke dager og tider som passet best for dugnad. Johan Helgetun planlegger hva som skal gjøre fra gang til gang, følger med på værmeldingene og bestemmer tidspunkt ut fra det. Så sender han ut sms til alle, og får svar fra hver enkelt om de kommer eller ikke. Det har kommet nok folk hver gang, og alle er blide og positive.

På dugnadsdagen møter de ofte opp kl 10. Og midt på dagen har de matpause. Mat hører med når folk stiller opp på dugnad. Vanligvis er det kirketjenerne som ordner med mat og kaffe, men da Trollheimporten var innom på fredag var det Kjellaug Foseide som handlet inn mat og kokte kaffe til dugnadsgjengen.



Mat og prat må man ta seg tid til. F.v. Jon Flåtten, Ole Trygve Foseide, Ola Sæther, Jon Olav Furuhaug, Svein Halsetrønning, Thor Bye, Johan Helgetun, Arvid Koksæter og Kjellaug Foseide.



Full arbeidsinnsats pågår ut neste uke, og da kan dugnadsgjengen ta en velfortjent ferie!