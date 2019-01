Malekurs med Inga Dalsegg

Jeg ser frem til et nytt kreativt år i 2019!

Jeg arrangerer malekurs her på Dalalåven Atelier i Rindal 9.-10.februar, - og håper at du vil melde deg på!

Kurset har individuell veiledning så det passer ALLE, - du er hjertelig velkommen uansett forkunnskaper!

Du får selv velge om du vil jobbe med akrylmaling eller med oljemaling.

Jeg er profesjonell kunstner, medlem i Norske Billedkunstnere, og har 15 års erfaring som kunstlærer.

Materiell, enkel lunsj og kaffe/te er inkludert i prisen.

Pris kr 3 200, -

Dette blir en fargesprakende og kreativ helg som gir inspirasjon og påfyll!

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon. PÅMELDING innen 18.januar, -

kontakt meg å messenger, via

e-post: art@ingadalsegg.com eller

tlf: 41 57 95 23