Magne har Norges beste bekre

Det var bekren Vinni, som er oppkalt etter artisten med samme navn, som sørget for at sauebonden på Heggset i nedre Surnadal fikk denne gjeve utmerkelsen. Væren fikk høyeste indeksverdi av samtlige i konkurransen, og ble først kåret til fylkets beste for deretter å gå helt til topps på landsbasis.

Væren ble vurdert i kategoriene slaktevekt, kjøttfylde, fettmengde, morsevne vår, morsevne slakt, lammetall, ullvekt og ullklasse.

Det er Norsk Sau og Geit som står bak kåringen.

Vinni ble født på Heggset i 2013, og har vært på sædstasjonen i tre år. Det har ført til utrolige 455 avkom.

- Dette er den beste væren jeg har hatt, ja. Det er ingen tvil om det. Han har 131 døtre rundt omkring i Norges land som sørger for å føre genene videre. Her i fjøset bor det flere døtre og søstre av Vinni, sier Magne.

Det er ikke første gang Magne får denne utmerkelsen. I 2014 gikk Vinnis far, Håkon, til topps i samme kåringen.

76-åringen på Heggset er meget beskjeden på egne vegne, og det sitter langt inne å skryte av egne prestasjoner.

- Nja, jeg gjør vel ikke noe spesielt for å få til dette. Men det er godt gjort at jeg får prisen to ganger ja, det er sant. Så jeg gjør noe riktig. Jeg legger selvsagt ned litt innsats, men jeg vil ikke avslørene alle triksene, ler han.

Vinni ble slaktet på Staur i 2016, men Magne hviler ikke på laurbærerne av den grunn. I fjøset avles det videre, og per i dag er det 125 sauer og om ikke lenge braker det løs med lamming.

- Jeg har holdt på med sau så lenge jeg kan huske. Trolig i over 60 år. Nå er det snart på tide å gi ansvaret over til min datter, Ingrid. Men jeg kommer nok til å være mye i fjøset likevel. Jeg kan ikke sitte i sofaen for mye. Det er ikke bra, smiler han.



Ingrid Heggset sammen med Vinnis datter, Sjarmy



Hegvin er i følge Magne fjøsets beste bekre, og kan være en potensiell arvtager til Vinni