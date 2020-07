Magic of Joy nummer to på Leangen

Mandag kveld var det ny travkjøring på Leangen, og først ute var Slettvoll Vilja til Ola Skjølsvoll. Den endte utenom premierekka denne gang, men det skal sies at den har ikke startet på et halvår, så det kan gjerne trenges noen løp i kroppen før formen er på plass.



Irene Løfaldli hadde med seg begge sine hester, og de startet endatil i samme løp, Det var et løp med mange gode hester, men Magic of Joy gjorde nok et sterkt løp,og kom på 2. plass på tiden 1,16,3 over den lange distansen 2600m. Arve Sjoner var kusk.



Danny Delight med Per Einar Sørmo som kusk hadde 20m tillegg i det løpet. Han gikk også et fint løp, og endte på 6. plass på tiden 1,16,5. 7-åringen gjorde sin 86. start, så det har blitt mange Leangenturer de siste åra



Tekst: Mads Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no