Månedens kundefordeler hos Svorka

Benytt deg av våre kundefordeler du også!

Er du strømkunde hos Svorka får du hver måned et unikt tilbud i vårt fordelsprogram. Månedens tilbud i mars er fra Trollheim AS som gir -15% på insektsgardin, og fra Kroknes Økonomi AS som gir gratis rådgivning og hjelp til etablering av selskap eller enkeltmannsforetak.

Det lønner seg å handle lokalt!



Månedens kundefordel hos Svorka – mars 2018:

-15% på insektsgardin fra Trollheim AS

Trollheim AS gjør det nå endelig mulig med en profesjonell løsning å åpne vinduer og dører og få frisk luft inn i huset, uten at fluer, mygg, knott og andre insekter flyr inn. Insektsgardinen er fremstilt i værbestandig aluminium- og plastmaterialer, montert med sterkt og holdbart nett. Leveres etter mål eller i hele lengder. Enkel montasje.

Gratis rådgivning fra Kroknes Økonomi AS

Benytt deg av månedens kundefordel hos Svorka, og Kroknes Økonomi AS gir deg:

Gratis rådgiving og hjelp til etablering av selskap og enkeltpersonforetak.

Stiftelsesdokument med alle vedlegg.

Elektronisk innsending til Brønnøysundregisteret.

Les mer om månedens kundefordel på www.svorka.no