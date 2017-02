Månedens kundefordel

01. mai byr Thon Hotel Vårsøg på en real festbuffét med varme og kalde retter, samt et bugnende dessertbord. Hotellets kokker og servitører sørger for at du kan nyte et ordentlig festmåltid, helt uten anstrengelser. Hotellet er kjent for sin gode mat og sin gode atmosfære.

Bestill bord på 01. mai-buffét hos Thon Hotel Vårsøg i løpet av kampanjeperioden (februar) og få unik festpris:

01. mai-buffét kr 295,-

(ord. pris 395,-)

Bordbestilling på telefon 71 65 71 00 eller varsog@thonhotels.no. Husk å oppgi referanse: «Svorkas fordelsprogram» for å få kampanjepris.

Les mer på Svorkas hjemmesider.

Svorka er medlem i Trollheimsporten.

Foto: Svorka.