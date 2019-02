Benytt deg av våre kundefordeler du også!

Er du strømkunde hos Svorka får du hver måned et unikt tilbud i vårt fordelsprogram. Månedens tilbud hos Svorka – februar 2019 er fra Thon Hotel Surnadal. De gir våre kunder 25% rabatt på à la carte-menyen i Musters Bistro – hver fredag og lørdag i februar. Ring for bordbestilling for å oppnå din kundefordel, og oppgi referanse «Svorka-fordel». Nå har du muligheten til å sikre deg et velsmakende måltid til unik pris.

Husk: Det lønner seg å handle lokalt!



Månedens kundefordel hos Svorka – februar 2019:

Besøk Thon Hotel Surnadal i løpet av kampanjeperioden (februar) og få unik pris:

25% rabatt

på mat fra à la carte-menyen i Musters – hver fredag og lørdag i hele februar

Hotellet er kjent for sin gode mat og sin gode atmosfære.

Les mer om månedens kundefordel på Svorka sine nettsider.