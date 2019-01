Månedens kundefordel hos Svorka – januar 2019

Tilbud hos El-Co: Stemningsfull opp-ned utebelysning

Et pent veggarmatur for utebelysningen gjør både huset penere og opplysningen mer praktisk. SG Armatur Echo er et stilrent fasadearmatur for vegg og hjørnemontasje, med lang levetid og lavt strømforbruk. Skap en lun atmosfære og et stemningsfullt uterom med riktig utebelysning!

Vegglampe SG Armatur Echo

Utendørsarmatur Echo sort firkantet 2×4.5W LED 230V

KAMPANJEPRIS: Kr 2.590,- inkl. mva.

*Pris ferdig montert/tilkoblet fra eksisterende punkt, inkl. inntil 15 meter ledning.

Montering i Orkland, Rindal og Surnadal med omegn (inntil 20 km fra nærmeste montørstasjon).

Gjelder bestillinger i januar 2018.

Det lønner seg å handle lokalt!



Les mer på Svorka sine hjemmesider.