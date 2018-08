Månedens kundefordel hos Svorka – august 2018



Er du strømkunde hos Svorka får du hver måned et unikt tilbud i vårt fordelsprogram.



Månedens kundefordel i august er fra iTrollheimen som tilbyr kampanjepris på sitt nyeste konsept: «Finn Trollet i bedriften».

Opplev Trollheimen du også – og få med deg bedriften din på kurs i vakre omgivelser. Hva med å ta kurset ut i det fri, med Trollavvoen som utgangspunkt? Passer det bedre å ta det på hjemmebane er selvsagt det også fullt mulig.

Men husk: Troll skal temmes.



KAMPANJEPRIS: 15% rabatt



Hva er «Finn Trollet i bedriften»?

Dette uformelle seminaret passer godt som en brytning til det formelle faglige i en lang kurs- og konferansedag, eller der bedrifter ønsker litt faglig påfyll, men ikke har mulighet til å sette av veldig mye tid. Her rekker du mye på kort tid (1-2 timer), i et seminar som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet, utvikle fellesskap og tillit i organisasjoner, nettverk, team og prosjekter.

Det er fargerike Åse som bistår med «å finne trollene» i bedriften. Husk at troll kan være så mangt! Alt fra trange plastmapper til kollegaer som snakker på en helt annen måte enn deg selv. Målet er selvsagt å gjøre trollene til stein.



Les mer på Svorka sine nettsider