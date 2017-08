Benytt deg av våre kundefordeler du også!

Er du strømkunde hos Svorka får du hver måned et unikt tilbud i vårt fordelsprogram. Månedens kundefordel i august er fra iTrollheimen som tilbyr alle våre kunder tilbud på leie av Trollhøtta, samt tilbud på aktivitetsløypen «Kampen om Trollheimen». Opplev Trollheimen du også – like aktuelt for privatpersoner som for bedrifter. Det lønner seg å handle lokalt!



Månedens kundefordel hos Svorka – august 2017





Tilbud 1: Trollhøtta i Trollheimen

KAMPANJEPRIS PÅ LEIE: 25% rabatt

Hva er Trollhøtta?

Har du høye skuldre og er lei av mas? Da kan du komme til Trollheimen og Trollhøtta. Her kan du fyre i peisen, skru av mobilen og føle på den gode følelsen. På vår stavlafthytte er det plass til opp til 10 personer. Ønsker du det lille ekstra kan vi dekke langbordet med en tre-retters middag en av kveldene med lokale råvarer fra Trollheimsområdet. Vi kan også ordne "trollkos" om kvelden med musikk og god stemning.

Priser:

Leie av hytta (2 overnattinger): KAMPANJEPRIS kr 2.250,-

Tre-retters: kr 650,- pr. person (halv pris for barn under 10 år)

Trollkos: kr 2.000,-



Tilbud 2: Kampen om Trollheimen

KAMPANJEPRIS PÅ AKTIVITET: 25% rabatt

Hva er «Kampen om Trollheimen»?

Ønsker dere å ta et par timers pause fra kurs og konferanse ute i friluft og gjøre noe morsomt sammen. Prøv dere i vår morsomme og sosiale samarbeidsløype, "Kampen om Trollheimen", med praktiske og teoretiske oppgaver som vil sette de små grå i sving. Enten kan dere komme til oss i Helgetunmarka eller så kan vi komme til dere. Hvis dere har noen interne ønsker til oppgaver/aktiviteter tar vi gjerne i mot det. Varighet: 1-2 timer.

Priser:

Mindre enn 10 pers: Minimumspris à 10 pers = KAMPANJEPRIS kr 3.375,-

Under 10-25 personer: KAMPANJEPRIS kr 337,50 pr pers

Over 25 personer: KAMPANJEPRIS kr 303,75 pr pers

Les mer om månedens kundefordel på Svorka sine nettsider.