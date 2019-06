Månedens kundefordel hos Svorka - Comfort

Benytt deg av våre kundefordeler du også!

Er du strømkunde hos Svorka får du hver måned et unikt tilbud i vårt fordelsprogram. Månedens kundefordel i juni er fra Comfort Surnadal som tilbyr alle våre kunder rabatt på varmtvannsberederen Oso Saga S – uslåelig ytelse og knallgod pris! Det lønner seg å handle lokalt!



Månedens kundefordel hos Svorka i juni:





KAMPANJEPRIS: Varmtvannsbereder OSO SAGA S 200

Kr 4.790,- inkl. mva.

Veiledende pris kr 7.500,-.

Montering kommer i tillegg.

Uslåelig ytelse og livsløpsøkonomi

SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle røranslutninger. SAGA er konstruert med førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder høy temperatur (75 °C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre. SAGA — S passer for de fleste varmtvannsbehov og varmes enten ved hjelp av det elektriske varmeelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr). Ekstra ½ anslutning kan enkelt benyttes til sirkulasjonsledning eller hettvannsuttak ved behov. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested ved hjelp av UX blandeventil med maks. vannmengde på 0˛7 L / s og dobbel tetting.

Les mer på Svorkas hjemmeside.