Månedens forbilde, Geir Helge!

Det er Geir Helge Heggset som sørger for at alt er på plass for laget. Han har utstyret på plass, vatn i drikkeflaskene, mopper golvet og ordner transporten.

Geir Helge ble nokså overraska da han på torsdagstreninga fikk overlevert blomsterbukett og nyheten om at han var kåra til «Månedens Forbilde» i juni.

Handballregionen ønsker å ære et forbilde hver måned, og du kan lese mer om dette her på handballregionens nettside.



Handball-jentene med Månedens Forbilde