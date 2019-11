Målfest endte i nytt tap for Surnadal

Surnadal fikk en god start på kampen, og ledet 3 - 1 etter to scoringer av Thea Tiset og ett av Line Mogstad. De første minuttene av kampen var særlig Thea Tiset god, som gikk på mål uten å nøle. Bakerst stod Sara Reiten godt, og vartet opp med flere praktredninger.

Tretten minutter ut i kampen var det klart for debut for den første av to 16-åringer i søndagens hjemmekamp. Emile Brøske Rønning fylte 16 år så sent som i november, og kom på banen på stillingen 6 - 7. Tenåringen var ikke snauere enn at hun scoret tre mål i løpet av de to første minuttene hun fikk på damelaget, og sørget for at Surnadal var i ledelsen 9 - 7.



Sara Reiten var svært delaktig i at tapet ikke ble større

Seks minutter før pause var det klart for debutant nummer to; 16-åringen Hanne Dønnem. Hun markerte seg øyeblikkelig, og dunket inn fire mål på like mange forsøk. Dønnem endte til slutt på 7 scoringer i sin aller første kamp i 4. divisjon, og blir belønnet med tre stjerner på Trollheimsportens spillerbørs.

Surnadal spilte en god angrepskamp, hvor både Thea Tiset, Elise Einum og Anja Ranes markerte seg positivt i tillegg til debutantene. I forsvar hadde laget store problemer, hvor særlig Frøya sine strekspillere skapte mye trøbbel for surnadalingene. Etter halvspilt andreomgang var Surnadal fortsatt bare målet bak, men fem kjappe mål av gjestene avgjorde kampen til Frøya sin fordel. Kampen endte til slutt 31 - 35.

Trener Ole Magnar Ulvund var fornøyd med angrepsspillet, men langt i fra fornøyd med det damene presterte i forsvar.

- Forsvaret er på halvdistanse gjennom hele kampen, og vi klarer ikke å justere oss. Det skal være mulig å vinne en håndballkamp når man scorer 31 mål, sier Ulvund.

Etter 5 kamper ligger Surnadal på 9. plass på tabellen med 2 poeng. De to lagene bak Surnadal på tabellen møttes til dyst søndag. Sverresborg 3, som stod uten poeng før dagens kamp, vant overlegent mot Rapp 2 ( 33 - 19 ). Dermed er det tre lag med 2 poeng, hvor kun målforskjellen skiller lagene. Surnadal kommer best ut av disse lagene så langt, mens Rapp 2 er laget som per dags dato ligger på nedrykksplass.



Ole Magnar Ulvund kan med god grunn være fornøyd med sine to debutanter. Emile Brøske Rønning (t.v) og Hanne Dønnem.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Hanne Dønnem

** Sara Reiten

* Thea Tiset

Kampfakta Surnadal - Frøya 31 - 35 ( 16 - 18 )



Heidi Haltli

Sara Aune Reiten

Mali Bæverfjord 1

Elise Einum 5

Emilie Rønning 4

Valeria Dannevig

Thea Tiset 7

Line Mogstad 1

Ingunn Heggset

Anja Ranes 4

Mia Larsen Faksnes 1

Oddrun Husby

Hanne Dønnem 7

Ingun Løseth 1