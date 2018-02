Svorka melder:



Ikke fått installert ny og smart strømmåler ennå?

Husk måleravlesning innen 01. mars.



Jevnlig måleravlesning gjør at du får et mer bevisst forhold til eget forbruk, og du får en mer korrekt faktura.



Måleravlesning kan du levere på følgende måte:



1) via Min Side

2) via SMS

3) via målertelefon (gratis grønt nummer: tlf. 800 61 022)

4) via måleravlesningskort



Mer informasjon om måleravlesning? Klikk her.



Vi har nå startet utrullingen av smarte strømmålere – og når dette er på plass slipper du å lese av strømmen.



Mer informasjon om smarte strømmålere? Klikk her.