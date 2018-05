Lyst til å prøve motocross?

Nå er sesongen i gang og Surnadal Motocrossklubb vi vil gjerne ta i mot flere til å prøve seg i denne innholdsrike sporten. Dette er et lavterskeltilbud og vi har utstyr og crosser til alle aldre som vil prøve seg. Du må være fylt 5 år, og oppover er det ingen grense! Her treffer du nye venner, både barn, unge og voksne. Vi tilbyr et godt sosialt miljø, stort engasjement, læring og mestring.