Lysbruk og blåbær

Kommer tilbake til hva blåbær har med seniorsjåfører å gjøre.



Fokus på kurset er oppfriskning og innføring i nytt som er kommet til de siste årene.



Trollheimsporten deltok på kveld 1 av kurset, som holdes på Trafikkskolen i Surnadal sine lokaler på Syltbakken. Denne kvelden er det Einar Grønnes og Jan Foss som leder kurset. De er tillitsvalgte i NAF Indre Nordmøre sin lokalavdeling.



Invitasjon å delta på NAF senior trafikkurs blir sendt ut til NAF-medlemmer over 55 år og kunder over 60 år med kasko i Gjensidige.



Den kanskje største utfordringa for senior trafikkanter, er at synet svekkes.

Typiske ulykker for seniorførere er:

- Uforkjøring på krevede føre

- Kryssulykker, venstresving

- Feltskifte

- Innkjøring på større veg

- Påkjøring gående, særlig i mørkret



Som tidligere tunnelarbeider, anbefalte Kristian Ellevset blåbær for bedre syn. Det var vanlig at gruvearbeidere i England fikk servert blåbær for å kunne se bedre i mørke gruvegangene, kunne han fortelle.



Kurset er over 2 kvelder, denne kvelden hadde Einar Grønnes og Jan Terje Foss ansvaret. Neste kurskveld er kjørelærer Jan Inge Betten fra Trafikkskolen i Surnadal ansvarlig.​





Jan Terje Foss har notert deltagernes ønsker om tema for neste kveld av seniorkurset.





I tillegg til Senior Trafikkurset, gjennomfører de tillitsvalgte i NAF refleksens dag i oktober, påskeaksjon i samarbeid med Circle K, besøk hos barnehager med Naffen-koffert og sykkelkonkurransn for mellomtrinnet på skolene.



Vi har tidligere skrevet om aksjonen "Med hjerte i halsen", hvor NAF ønsker at lokalbefolkninga skal rapportere inn trafikkfarlige steder. Les den saka her.