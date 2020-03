Lys våken i Rindal kirke

Tekst og foto: Johanne Bjørkhaug



Klare til å ta i mot dem sto trosopplærer Elsa Jensvold, sokneprest Lene Gåsvatn, ungdomsleder Liv Margith Aasen og menighetsrådsmedlemmer Arnhild Foseide Fagerholt og Marie L. Hønsvik.

Lørdag ble en dag med masse aktivitet. Først er det viktig å leke masse så man blir godt kjent.



Lek og moro hører med.



Innimellom må man også spise litt boller og frukt, før man kan ta ut på oppdagelsesferd i kirken.



På jakt etter symboler og hva de betyr ble de kjent med bilder, utsmykning og de ulike fargene i kirkeåret. Tøffe som de var, tok de også turen helt opp i tårnet sammen med kirketjener Jan Brødreskift.



Kirketjener Jan og Trosopplærer Elsa viser veien opp til kirketårnet.



På vei opp.



De som våger seg helt opp får skrive navnet sitt på plakaten i tårnet​.



En viktig oppgave for Lys våken-deltagerne var også å forberede gudstjeneste til dagen etter.

Sammen med kantor Johanne Bjørkhaug, ble de kjent med salmeboken og lærte flere av salmene til gudstjenesten.

Prekenteksten var om drømmeren Josef. Etter at Elsa hadde fortalt bibelhistorien, fikk Lys våken deltagerne den viktige oppgaven med å lage stjerner, sol og måne som skulle pynte kirken på søndag. Sammen med Lene og Johanne lagde de også forbønner til gudstjenesten. Lys våken deltagerne kom fram til at vi har ganske mye vi kan være takknemlige for; livet, verden, mat og mamma blant annet.



Når gudstjenesten var planlagt og forberedt, var en sulten gjeng klare for både pizza og lørdagsgodt på menighetshuset, hvor Arnhild og Marie hadde stelt fint i stand.



En sulten gjeng spiser pizza etter en dag med mye aktivitet i kirka.



Det var også viktig å teste ut det man har lært i gjennom dagen, og deltagerne deltok ivrig i spørrekonkurransen Kahoot!

Lys våken - ja våken hele natta da eller? Nei, planen er i alle fall at deltagerne skal sove litt. Så etter pizza og kos på menighetshuset, gikk turen tilbake til kirka for å gjøre seg klar til å sove.



Kveldssamling i kirka før leggetid.



Dagen ble avsluttet med en korssamling, før det var tid for å prøve å sove. Litt i alle fall.

Søndag var det duket for familiegudstjeneste i Rindal kirke.

Lys våken-deltagerne gikk inn i prosesjon med det de hadde laget, med lys og blomster.

De leste tekster og sang og var med på å gjør gudstjenesten veldig flott!



Lys våken-deltakere leser tekst i gudstjenesten.



Alle ansatte og soknerådet i Rindal sier takk for en fin helg i Rindal kirke.

Vi er veldig glade for at dere tok turen til kirka og ville være med på Lys våken i år og gleder oss allerede til Lys våken neste år.