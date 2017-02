Lørdag 4. – søndag 5. mars inviterer Rindal Sokn alle 5. – 7.-klassinger til et spennende arrangement i kirka: Lys våken! I løpet av disse to dagene skal vi leke, bli kjent med hverandre, lage gudstjeneste, utforske kirka, ete god mat, og sist, men ikke minst: sove over i kirka!