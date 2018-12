Lys i mørketida

Bildet over: P17-koret framstår både som damekor, mannskor og blandakor.

Bernt G. Bøe som er dirigent for P17-koret, hadde satt sammen en variert og fin konsert hvor det også var rom for allsang. Prosjekt 17 er et kor på høyt nivå og det er flotte og stødige sangprestasjoner publikum får oppleve gjennom hele konserten.



Bernt G. Bøe ønsker velkommen.

Konserten har tittelen «Jul utan grenser», og publikum får blant annet høre: Det er julenatt- folketone fra Mexico, Maria mellom torner går- folketone fra Tyskland, Narodil se Kristus pán-folketone fra Tsjekkia, Å du heilage-folketone fra Sicilia. Koret startet med Hodie Christus natus est – I dag er Kristus fødd, og fortsatte videre med Julemotett hvor Øystein Moe og Anne Lise Wullum hadde nydelige solistframføringer.

Som allsang sammen med koret ble det sunget, Et barn er født i Betlehem, Å kom nå med lovsang og Jeg er så glad hver julekveld. Koret framførte også No koma Guds englar, Mitt hjerte alltid vanker, O Little Town of Bethlehem, Ett barn är fött på denna dag, Betlehems stjärna, Deilig er den himmel blå, Å du heilage, Jul, jul, strålande jul, Stille Nacht og Julenatt.

Koret fortsatte med Halleluja- koret, som fikk spontan applaus fra publikum. De avsluttet med Deilig er jorden, og på disse to siste sangene var også Sigrid Vetleseter Bøe med i koret. Om det enda ikke var noen som hadde kjent en tåre i øyekroken tidligere i konserten, så kunne det nok ikke være mulig å la være gjennom disse to nydelige sangene, som var fantastisk gjennomført av et stødig kor.

Etter at applausen hadde lagt seg, reiste Torgrim Tunes seg spontant opp og takket for konserten som han så riktig kalte for «et lys i mørket». Tunes leste hele den fine teksten fra Trygve Hoff sin julesang, Et lys imot mørketida.



En beveget Torgrim Tunes satte ord på det alle følte etter den fine konerten.

Det var organist Tor Strand som trakterte både orgel og piano under konserten.

Onsdag 19. desember er det mulig for todalingene å få meg seg denne konserten. Det anbefales på det varmeste!