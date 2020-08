Lynsesongen

Slik så det ut etter at lynet slo ned i et sikringgskap i juni. Foto: Frende Forsikring.

Sommermånedene stod for 60 prosent av alle lynskadene i Norge i fjor, viser tall fra Finans Norge.

- Dette stemmer godt overens med tallene vi ser, sier brannekspert Øystein Øren hos Frende Forsikring.

Dette fylket har kostet mest

Ifølge Finans Norges tall er det et fylke som ikke lenger eksisterer som har kostet mest etter lynskader i perioden 1985-2019: Hordaland.

Her er oversikten over antallet skader og kostnader fylkesvis fra 1985-2019. Tallene kommer fra Finans Norge.

Fylke Antall lynskader 1985-2019 Kostnad lynskader 1985-2019 Hordaland 19554 skader 498 349 millioner Akershus 17732 skader 394 442 millioner Rogaland 14889 skader 327 845 millioner Østfold 14434 skader 362 344 millioner Trøndelag 13350 skader 452 836 millioner Møre og Romsdal 10235 skader 258 010 millioner Oslo 10013 skader 247 934 millioner Hedmark 9784 skader 266 760 millioner Buskerud 7946 skader 269 063 millioner Telemark 7717 skader 241 895 millioner Oppland 7705 skader 222 161 millioner Vestfold 7633 skader 205 783 millioner Nordland 7593 skader 257 568 millioner Vest-Agder 6938 skader 198 775 millioner Aust-Agder 6426 skader 176 766 millioner Sogn og Fjordane 6034 skader 138 895 millioner Troms 1904 skader Finnmark 1701 skader

Slik unngår du lynskader

- Med enkle grep sikrer du at tingene dine overlever når det smeller, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren.

TVer og PCer er ekstra utsatt.

- Lynet kan enkelt sagt skade alt som er koblet til en stikkontakt. En lader som står i veggen kan altså bli ødelagt selv om mobilen din ikke står på lading, sier branneksperten.

Han ber derfor nordmenn huske på å trekke ut ladere fra støpselet når det smeller som verst.

- Det hjelper lite om mobilen din overlever hvis laderen blir ødelagt. Da er det ikke mange timene til den er tom for strøm, sier han.

Det gode gamle rådet om å trekke ut kontakten gjelder altså fortsatt hvis du ikke har overspenningsvern.

Dette er de typiske lynskadene

- Brannskader er det vi ser klart flest av når det gjelder ødeleggelser etter lyn. Nedslag i ulike elektroniske duppeditter kunne vært unngått med enkle grep, sier Øren.

Heldigvis er det sjelden at vi ser personskader etter lynnedslag her til lands. Tre personer ble drept av lynnedslag i Norge mellom 1996 og 2013, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske forsikringsselskap får også inn mange skader på kjøleskap og frysere hvert år etter lyn.

- Det er mye god mat som går i søpla på grunn av lynnedslag, sier Øystein Øren.

Slik hjelper forsikringen ved lynskader

Hvis tingene dine blir skadet etter lynnedslag er du dekket gjennom innboforsikringen. Skader på bygning er dekket med en hus- eller hytteforsikring.

- Skadene dekkes under brannforsikringen, som er en obligatorisk del av forsikringen. Hvis fryseboksen din blir ødelagt, erstattes også innholdet, sier Øystein Øren fra Frende Forsikring.

Når lyner det der du bor?

På Sørlandet og Østlandet lyner det mest om sommeren. Det er fordi innlandsklimaet med varme somre ofte gir gode forhold for bygeskyer og torden. På sensommeren er forholdene ideelle for å lage høye bygeskyer. Bakken er varm og forskjellen i temperatur fra bakken til luften over er stor.

På Vestlandet og i Nord-Norge lyner det mest om høsten og vinteren. Da er temperaturforskjellen mellom det relativt varme havet og luften over og slik dannes bygeskyer.

TIPS: Dette gjør du når det lyner

Installer overspenningsvern i sikringsskapet

Da kobler sikringen seg ut ved overbelastning som for eksempel lynnedslag. De fleste lynskader kunne vært unngått med riktig installert overspenningsvern i sikringsboksen.

Da kobler sikringen seg ut ved overbelastning som for eksempel lynnedslag. De fleste lynskader kunne vært unngått med riktig installert overspenningsvern i sikringsboksen. Trekk ut kontakten

Hvis du ikke har overspenningsvern, trekk ut støpsler fra stikkontaktene på ulike elektriske anlegg som TV, radio, PC, ruter, musikkanlegg, hvitevarer og mobiltelefoner på lading når det smeller. Fryser og kjøleskap kan også bli ødelagt, men husk å ikke koble ut disse.

Hvis du ikke har overspenningsvern, trekk ut støpsler fra stikkontaktene på ulike elektriske anlegg som TV, radio, PC, ruter, musikkanlegg, hvitevarer og mobiltelefoner på lading når det smeller. Fryser og kjøleskap kan også bli ødelagt, men husk å ikke koble ut disse. Bruk ekstern lader og datatrafikk

Hvis du trenger å bruke nett og strøm mens det står på som verst kan du bruke en ekstern lader og datatrafikk på mobilen. Da kan du enten se på mobilskjermen eller du kan bruke delt internett.

Hvis du trenger å bruke nett og strøm mens det står på som verst kan du bruke en ekstern lader og datatrafikk på mobilen. Da kan du enten se på mobilskjermen eller du kan bruke delt internett. Husk at lynet stort sett slår ned i det høyeste punktet

Så ikke vær det høyeste punktet for eksempel på en fjelltopp, på en golfbane eller i en båt på sjøen. Av samme årsak bør du også unngå å stille deg under et tre ute på et jorde.

Så ikke vær det høyeste punktet for eksempel på en fjelltopp, på en golfbane eller i en båt på sjøen. Av samme årsak bør du også unngå å stille deg under et tre ute på et jorde. Dropp paraply og fiskestang

Husk at også disse gjenstandene kan stikke opp i terrenget og lede lynet. Da er det bedre å bli våt og komme hjem uten fisk.

Husk at også disse gjenstandene kan stikke opp i terrenget og lede lynet. Da er det bedre å bli våt og komme hjem uten fisk. Det er tryggere i bilen enn ute

Årsaken til det er at lynet vil følge karosseriet utvendig og til bakken hvis den blir truffet.

Årsaken til det er at lynet vil følge karosseriet utvendig og til bakken hvis den blir truffet. Ikke bad når det lyner

Vann leder elektrisitet, så derfor bør du ikke være i bad. Lyn kan også følge vannledninger i huset, så det anbefales heller ikke å bade i badekar når lynet står på som verst.

Vann leder elektrisitet, så derfor bør du ikke være i bad. Lyn kan også følge vannledninger i huset, så det anbefales heller ikke å bade i badekar når lynet står på som verst. Bruk mobiltelefon

Du kan fint bruke mobiltelefon om ikke står til lading i lynvær, men ikke bruk fasttelefon.

FAKTA: Disse månedene lyner det mest

August – 25,3 prosent Juli: 23,3 prosent Juni: 13,1 prosent Desember: 10 prosent September: 7,4 prosent Oktober: 6,4 prosent

Kilde: Finans Norge

Visste du at…?

Det lyner mest i indre Østfold og på Finnmarksvidda.

Lyn kan slå ned fra en bygesky, men også fra bakken og opp til skyen.

Lyden i et tordenskrall kommer fordi lynet varmer opp lufta rundt lynkanalen og oppvarmingen skjer fort. Deretter avkjøles den like hurtig. Oppvarmingen og nedkjølingen avgir lydbølger, altså et tordenskrall.

Det er forsikringsselskapet Frende Forsikring som skriver dette i en pressemelding.