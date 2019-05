Lunsjmøte med Innovasjon Norge

Bildet over: Daglig leder i RNF Tom Godtland, innovasjonsrådgiver Arild Klokkerhaug og styreleder i RNF Odd Inge Løfald.

Arild Klokkerhaug jobber med distriktskommunene i Trøndelag. Han reiser rundt i distriktene for å informere om Innovasjon Norge sitt arbeid, og hva de kan bidra med.



Ikke bare finansiering

Innovasjon Norge er eid av Staten og fylkeskommunene. Det er godt kjent at Innovasjon Norge kan hjelpe til med finansiering av nye bedrifter og nye prosjekter. I tillegg til dette kan de blant annet bidra med profilering, kompetanse, rådgivning og nettverksbygging.

I Rindal er det spesielt landbruket som har fått mye støtte. De siste fem åra har 66 millioner kroner fra Innovasjon Norge gått til Rindal. Av dette har hele 63 millioner kroner gått til landbruk. Det er vel og bra, men sannsynligvis ligger det et veldig stort potensiale her for andre næringer også.



Mange av Rindal Næringsforum sine medlemmer møtte opp for å lære mer om Innovasjon Norge.



Innovasjon Norge ønsker:



- Flere gode grundere

- Flere vekstkraftige bedrifter

- Flere innovative næringsmiljøer



Gode råd før man søker

For at man skal kunne få støtte må flere kriterier være oppfylt. Det må være en nyhet, den må kunne føre til verdiskaping i Norge, det må være et markedspotesiale, man må vise til evne til gjennomføring, prosjektet må være bærekraftig og støtten fra Innovasjon Norge bør helt være en utløsende faktor for at prosjektet blir gjennomført.

Arild Klokkerhaug oppfordret også til å reflektere litt over ikke bare hva man gjør og hvordan, med også hvorfor man gjør det. Man bør gjerne vise at man er unik og annerledes, det er det man kommer lengst med, mente han.



Lokale bedrifter med gode erfaringer

Innovasjon Norge opplever ikke bare etterspørsel etter penger, men også ulike tjenester.

Gøran Bolme fra iTrollheimen fortalte om at han har gode erfaringer med hjelp fra Innovasjon Norge, blant annet med mentortjenester.

Marit Mogset fra El-Watch fortalte om at bedriften fikk god hjelp fra Innovasjon Norge da de skulle starte med eksport.

Næringshagen i Orkdalsregionen kan også være en støttespiller for bedrifter som tenker på å søke Innovasjon Norge om finansiering. Rindal kommune kan også hjelpe til, blant annet ved oppstart av nye bedrifter. Kommunen kan blant annet bidra med gratis rådgivningstimer.

Etter lunsj fikk de bedriftene som ønsket det egne møter med Arild Klokkerhaug.