Lunsjmøte i Rindal Næringsforum

Bildet over: Pål Sande fra Vibo AS.

Vibo AS har ca. 70 ansatte, hvorav omtrent halvparten av disse er bosatt i Rindal. Vibo har kontor både på Orkanger og i Surnadal, mens hovedkontoret ligger i Rindal. De har ansatte innen kalkulasjon, prosjektledelse, tømrere, teknisk tegner, økonom, kontor/administrasjon, markedsføring og salg. De er godkjent som lærebedrift, og tar årlig inn nye lærlinger.

Fram til nyttår 2017 var Coop eier av Vibo, mens Salvesen&Thams nå eier 100%. Boligavdelingen i Vibo AS skilles ut til Nordbohus Orkladal AS fra nyttår 2018.

Digitalisering er en utfordring for de fleste, og her har Vibo et prosjekt sammen med Nordbohus som heter "Digital byggeplass". Her får de en app over byggeplassen, og alle får lik informasjon til samme tid. Via den digitale plattformen kan de enkelt finne informasjon om prosjektoppfølging, HMS, sjekklister og avvikshåndtering.

Annet fra Rindal Næringsforum:

- Minner om julebordet 23. november på Bolme pensjonat. Mat, underholdning og levende musikk. Påmelding innen 16. november.



Yngve Bakken fra Salvesen&Thams AS og Pål Sande.