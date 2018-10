Lunsjmøte i Rindal Næringsforum

Bildet over: Ingrid Kvam Moen, daglig leder ved A. Kvam AS.

Alf Kvam startet i 1980 som rørleggermester. I 1988 flyttet de til Bjergen industriområde, hvor de fremdeles holder til. Etter å ha leid i flere år, kjøpte de lokalene i 2005, og året etter ble de et AS. Familiebedriften, med far og to barn, har til sammen ti ansatte hvorav to er lærlinger. De er godkjent lærlingbedrift innen fagene sveising, industrimekaniker, og platearbeiderfaget. A. Kvam AS er en allsidig bedrift som driver med både stålplatebygg, beslagsarbeid, ventilasjon, avsug, reparasjon og vedlikeholdsarbeid, i tillegg til at de leverer utstyr til restauranter. Blant kundene finner vi velrennomerte Jordbærpikene, Dromedar og Sabrura, hvor A. Kvam AS produserer blant annet bord- og sofaunderstell i stål.

Ingrid Kvam Moen er daglig leder, og forteller at bedriften for tiden har et stort oppdrag i Arendal, og at flere av de ansatte er periodevis stasjonert der. Hun skryter av gode, stabile samarbeidspartnere og nevner blant annet Vibo AS og Rognskog bil. For å ta unna den store arbeidsmengden benytter A. Kvam AS seg av innleid, lokal arbeidshjelp i perioder, deriblant Karstein Mauset fra KM Service.

Moen forteller at de har hatt et godt år med mange ordrer. I utgangen av september har bedriften passert 10 millioner kroner i omsetning, mens de på årsbasis pleier å ligge på ca. 11,5 mill. De har allerede investert i to nye biler i år, og nye investeringer i utstyr og bygg er under planlegging.

Annet:

- Ole Solvik orienterte om at Rindal næringsforum har planlagt julebord for medlemmene i næringsforumet på Bolme pensjonat fredag 23. november. Mer informasjon kommer.

- Punktet om HMS utgikk på grunn av sykdom.

- Rindal kommune orienterte om den nært forestående militærøvelsen Trident Juncture. Den kan du lese mer om her.