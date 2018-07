Lotteri for Hjelp og Glede

Kvande skriver følgende om prosjektet:

Hjelp og Glede er en klubb på Smøla som har vært aktiv i over 12 år. Jeg vart en "avlegger" av klubben for vel ett år siden og jobber videre med dette her omkring. Vi samler inn penger og klær, strikker og syr, og sender til fattige barn og deres familier i Øst Europa. De siste årene har hjelpen gått til Romania, til Popesti, Pantelimon og Heresti. Vi er med i et prosjekt i Heresti. Det skal restaureres og bygges et flerbrukshus som blir kurssted, sommerleir, møteplass for familier bl.a. Ungene og ungdommene må bort fra gata dersom de skal få en god framtid!



Kontaktpersonen vår i Popesti er pastor George Tone. Han og familien tar imot alle de kassene med klær vi sender og kjører i rundt til familiene "våre" som sårt trenger vår hjelp. Vi sender også penger hver måned. George og kona Viorica handler matvarer til disse familiene 2 ganger i måneden. Uten oss, og da mener jeg ALLE som støtter oss, hadde ikke dette gått. Da jeg og to andre fra klubben vår der i august i fjor, (min første tur) fikk jeg virkelig se hvordan fattige folk har det. Og ikke minst hvor lite som skulle til for å glede dem. Du verden vi har det godt her.



Pastor Tone og kona gjør en enorm jobb med alt vi sender, pakker ut, sorterer klær og sko og kjører ut til familiene. En av familiene har 9 barn, bor veldig kummelig og barna går ikke på skole. Skolesaker må de selv betale der. Da vi besøkte de i fjor, fikk vi beskjed fra pastoren og ikke klemme de, de var på avlusing. Det gikk fint, vi " klemte" med en klapp på skuldra vi. En annen familie, på 5, bor på noen få kvadrat uten strøm og vann. Dette er urettferdig!



Jeg har en side på Facebook, Romaniahjelpen Kvanne, der kan dere se bilder + info. fra turen i fjor og også fra pastorens runde omkring med klær og mat til familiene. Hver eneste krone vi sender går til hjelpen der. Det er godt å vite. Når vi reiser dit er det av vår egen konto.



Vær med oss, støtt oss med et lite beløp for måneden. For deg er dette kanskje umerkelig, - for de der nede kan det bety alt! For å samle inn penger, har vi ofte loddsalg og tombola, loppemarked, lørdagskafe', selger hjemmebakst m. m. Pengene blir brukt til frakt av kassene, mat, julepakker for barn og familier, skolegang, sommerleir, klær, medisiner, mødrepakker bl.a.



Foruten alle som gir penger til frakt, tar lodd og kjøper ting av oss, har vi faste givere for måneden. Noen sender oss enkeltbeløp, noen støtter oss litt hver måned. TUSEN TAKK!

Men vi trenger flere. En kasse på ca.10 kg. koster mellom 5- 600,- å sende. Siste året sendte vi ca. 80 kasser med tepper, sengeklær, ulltepper, sko og ullklær, vinter/sommerklær m.m.

Det som er utrolig imponerende er alle de damene som strikker alt fra hele sett, gensere, bukser, luer, sokker i alle størrelser. Vi har også samlet brukte og nye klær og utstyr til nyfødte. Det er mange som er veldig unge og uten noe å hjelpe seg med i en slik situasjon.



1.august reiser vi igjen nedover, med kofferter fulle av nyttige ting som vi skal gi bort. Jeg gler meg å treffe de igjen. Jeg vet at hjelpen vår fungerer optimalt. Her går ingenting til administrasjon. Alt kommer fram, til riktige folk.

Utenom familiene "våre" i Romania, sender vi også klær til Misjon Uten Grenser. De sender videre til andre trengende.

Støtt oss gjerne via konto nr. 4040 18.66266 eller Vipps: 90940755 merk "klubben". Tusen takk!



Velkommen innom vår lotteri-stand på AMFI Surnadal førstkommende lørdag.