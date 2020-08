Lokalt travnytt

Rappnor til Lene Søyset har vært en tur i Sverige, til Bollnæs. Det var for ca. 14 dager siden. Mesterkusken Jorma Kontio var kusk, og det endte med 3. plass, km.tiden kom seg på 1,24,8 over distansen 2660m. Rappnor kjempa om seieren helt inn til mål, og var knepent slått.



På Leangen har det ikke vært så mye starting i det siste, ihvertfall ingen som har utmerka seg.



Da ser vi heller fremover, og to lokale hester skal starte i dag fredag.



Nevnte Rappnor, som er stasjonert i Østfold skal på en skikkelig langtur til Bergsåker Travbane i Sundsvall. Det er et løp over den lange distansen 3100m. Rappnor har så absolutt sjansen til å kjempe i fremste rekke.



Magic of joy tar turen til Bjerke, der det i disse dager foregår kvalifisering til de store årgangsløpene, Kriteriet og Derby. Det blir knalltøft for Irene Løfaldlis hest å kvalifisere seg til finalen, men det er jo spennende å prøve seg. Hesten har gjort gode løp i hele år, så vi håper at formen fortsatt er bra. Arve Sjoner skal som vanlig kuske.



Vil tilslutt nevne at i går kveld var det kvalifisering til hoppekriteriet på Bjerke. Der klarte Pave Sola å kvalifisere seg til finalen. Nå er ikke den hesten hverken fra Rindal eller Surnadal, men fra Storås. Eieren John Mogset har halve slekta si fra Rindal. Mor er nemlig Berit Mogset, født i Rindal og oppvokst i Ingebriktslia. Så vi får heie litt ekstra på den når finalen går om 14 dager.



Følg med på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Arkivfoto med Rappnor fra www.rikstoto.no