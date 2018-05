Lokalt 8. mai arrangement for medlemmer

Frigjøringsdagen/ Forsvarets veterandag. INF innleder i samarbeid med Nordmøre Brigadeveteranforening en tradisjon med 8. mai-markering lokalt.

Kl. 17.00 Frammøte ved Åsskard kirke. Bekransning av bauta over soldat falt under 2. verdenskrig v/representant for Møre og Fjordane HV-distrikt 11.

Kl. 18.00 Tilstelning ved Hammerstuene på Surnadalsøra.

Påmelding innen 3. mai pr. telefon til Olav Jostein Holten tlf. 465 16 449 eller Lars Indreiten tlf. 996 15 519

Her finner du INF sine aktiviteter i mai, samt innbydelse.

