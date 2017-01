Lokale travløpresultater

Østersund 27/1

Løp 1: Over distansen 2140 meter ble det diskvalifikasjon for Søyset Krabat. Lars Bjørn Søyseth er eier og Martin P. Djuse var kusk.

Løp 8: Over langdistansen 2680 meter endte Søyset Kaiser opp som uplassert. Lene Søyseth er eier og Martin P. Djuse var kusk.





Leangen 28/1

Løp 1: Over distansen 2140 meter endte Stormare opp med en kilometertid på 1.34.3. Nils Stokke er eier og Karl Ove Nordtømme er kusk.

Løp 4: Her ble det en andrepremie på Danny Delight på kilometertida 1.18.3 over distansen 2140 meter. Den var heldig med posisjoner underveis men det er lov å ha flaks. Irene Løfaldli er eier og trener, mens Per Einar Sørmo var en eminent kusk.





Skjermdump fra Rikstotos nettsider