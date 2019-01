Lokale løpere imponerte i Norgescupen

Arrangementet ble avviklet under fine forhold på Konnerud skistadion som skal arrangere Ski-NM i 2020. Flott vær, utfordrende, teknisk krevende og publikumsvennlige løyper satte en flott ramme rundt arrangementet.

Fredag gikk damene 5 km fristil mens herrene gikk 10 km.

Første års junior Njaal Lundemo Aakvik ble nr. 112 (186 delt.) i M17. I K19/20 ble Malin Einmo nr. 37 (129 delt.), Ane Mogstad nr. 43 og Ragnhild Mogstad nr. 86.

Kristoffer Berset ble nr. 21 (231 delt.) i M19/20.



Sjette topp 10-plassering for Berset

Lørdag var det sprint klassisk som stod på programmet.

I M19/20 år gikk Kristoffer inn til en meget sterk 10 plass (204 deltakere) etter å ha blitt nr. 8 i prologen – bare 4 sek bak prologvinneren. Han gikk videre fra sin kvartfinale men røk ut i semifinalen. Dette var hans sjette topp ti plassering i norgescupen.

Njaal gikk også bra i M 17 (177 delt.) og ble nr. 31 – bare 16 hundredeler fra å gå til kvartfinale.

I K 19/20 år ble Malin Einmo nr. 37 (103 delt.), Ane Mogstad nr. 41 og Ragnhild Mogstad nr. 66 i samme klasse.



Einmo imponerte

Søndag var det langdistanser i klassisk stil.

Malin gikk et meget godt renn på 15 km og ble nr. 19 (100 delt.). Malin som er første års eldre junior ble av 2000-modellene nr.8! Ane gikk et av sine beste renn i norgescupen og ble nr. 37 etter et godt gjennomført løp. Ragnhild som har slitt mye med skader de siste årene ble nr. 81.

Njaal gikk solid på 10 km og ble nr. 44 (184 delt.)

Kristoffer var noe misfornøyd med sin 20 km og ble nr. 31 (208 delt.).

Jøri Vatten måtte dessverre stå over pga sykdom.

Status sammenlagt etter tre renn i norgescupen;

M 17 – Njaal nr. 51

K19/20 – Malin 26, Ane 49, Ragnhild 65

M19/20 – Kristoffer 14

Neste runde i norgescupen er på Åsen i februar.



Tekst: Surnadal IL Langrenn.





Ane Mogstad leverte søndag sitt beste resultat i Norgescupen, da hun ble nummer 37 av 100 deltakere på 15 kilometer klassisk (Foto: Odd Rune Einmo)





Ragnhild Mogstad i fint driv under fem kilometer fristil under Norgescuphelga på Konnerud (Foto: Odd Rune Einmo).



Kristoffer Berset tok i helga sin sjette topp 10-plassering i Norgescupen, og er nummer 14 sammenlagt (Foto: Arne Berset).

Surnadal Idrettslag er medlem av Trollheimsporten.