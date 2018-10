Lokal dugnad for fellesskapet

Bildet over: F.v: Ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim, markedssjef i Surnadal sparebank Liv Dalsegg, rådmann Knut Haugen, kunderådgiver i Surnadal sparebank Dan Blekken, koordinator i kommunekomiteen Anne Lise With Wullum.

I dagens samfunn er det mange som lever på utsiden, og som opplever å stå ved stengte dører. Noen mangler en seng å sove i, andre har ikke jobb, familie eller et sosialt fellesskap. Årets TV-aksjon har som mål å åpne flere dører og skape et varmere samfunn med rom for alle.

- Dette er et dugnadsprosjekt med motiverte folk fra hele bygda som stiller år etter år, sier ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim. Hun mener det er viktig å ha fokus på fellesskap og inkludering, og håper alle blir mer bevisst på å ta vare på de i rundt seg. Nyheim skal være i banken på søndag for å hjelpe til med å ta i mot pengene.

Surnadal kommune har gitt 10 000,- til årets TV-aksjon. Surnadal sparebank stiller opp for TV-aksjonen som tellebank. De åpner banken på søndag med noen av sine ansatte slik at pengebehandlingen skal foregå på en trygg måte. Liv Dalsegg, markedssjef i banken, lover god stemning de timene det hele skal foregå, fra kl. 15 - 17. Surnadal kommune sørger for servering av kaffe, brus og kake til bøssebærerne.

Det er alltid en konkurranse mellom kommunene om hvem som gir mest, og Surnadal har tidligere år ligget høyt på lista. Det håper de skjer i år også, og oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å bidra. Og er du ikke hjemme på søndag, henger bøssebærerne igjen en lapp med all informasjon du trenger for å gi. Ønsker du å være bøssebærer, kan du ta kontakt med servicetorget i Surnadal kommune.

Surnadal kommune og Surnadal sparebank har et felles ønske om at alle bøssebærerne blir godt mottatt!