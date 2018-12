Løypekjøring rundt Tjønna

Status på løypekjøring finner du her.

Nå som ny lysløype og nye traseer er på plass (med unntak av noen få lyspunkt i nyrunden øst for Gråkallen), vil det i år bli kjørt løyper etter et nytt fast mønster. Dette i motsetning til forrige vinter, da det var «rimelig kaos» for de som prøvde seg på de nye løypene. Løypekartet viser hvordan det vil bli kjørt og med løyperetninger. Kartet finner du også her.

Helt nytt av året er det at vi nå snur løpsretning og skal begynne å gå på ski rundt Tjønna motsols! Vi vet, gammel vane vond å vende, men vi har kommet frem til at dette er den beste måten å utnytte de nye løypene på. Det vil etter hvert komme opp skilt som viser retning.

Blå løype er i praksis er det samme som grusastien rundt Tjønna. En veldig lett og fin runde som passer alle aldre og nivå.

Rød løype er hele løypenettet med alt det har å by på av utfordringer, en veldig variert løype og delvis med tøffe stigninger.

De som velger blå løype kan naturligvis velge å ta med utvalgte bakker underveis.

Til slutt ønsker vi alle velkommen til de nye løypene rundt Tjønna. Vi oppfordrer også alle til å benytte løypene med ski på beina, og ikke til fotturer.

God skitur!