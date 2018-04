Lørdagens Leangenløp

I løp 2 ble det en tredjepremie til Stormare på kilometertida 1.30.1 over distansen 2180 meter. Nils Stokke er eier av det som for øyebliket er Rindals beste traver. Lars Anvar Kolle sto for kuskinga.

Soprano ble nummer seks på kilometertida 1.34.1 over 20 meter kortere distanse for Team Sirius med Thomas Mjøen som kusk.

Voi Voi og Perle Kaisa brøt begge løpet.

I løp 10 ble det fjerdeplass på Søyset Kaiser på kilometertida 1.27.2 over distansen 2140 meter. Det var Per Einar Sørmo som kusket denne gangen.

Tekst: Arnfinn Løfaldli