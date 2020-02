Lørdag morgen med P2.

Jeg forstår egentlig ikke hvorfor jeg gidder å slå på radioen lørdag- og søndag morgen lenger, for etter DAB-en er vi innestengt i det norske radiohelvetet. Aldri en musikksnutt, aldri noe morsomt og/eller oppløftende. Alle verdens fortredelser i fortid og nåtid tres ned over hodet på en – og spådommer om fremtiden er også nedslående og mørke. Verbalt, verbalt og verbalt presses alt vi ikke har lyst til å høre en helgemorgen inn i hodet på oss. Jeg bor alene og har ingen å snakke med, så jeg tyr til radioen. Jeg raver omtrent ut av huset for å lufte meg etter alt som NRK har presset inn i hodet mitt før jeg får på meg klærne.

Idag da jeg satt i senga med frokostbrettet kl.7, denne lørdag morgen, kjørte NRK P2 lydsporet fra TV med Torp. Holocaust igjen. Så kom det en halvtimes intervju med en same som hadde overvunnet alkoholismen. Det neste jeg hørte var Bernt Hagtvedt med den spanske borgerkrigens forferdelser – før vi ble presentert for problemene som par har med å få ha samleier når den ene sitter i fengsel. Hva med når den ene blir liggende på sykehjem, tenkte jeg.

Slå over på annen kanal, sier du? P1 er fylt opp av musikk jeg ikke liker, stort sett fra 1950 og 1960-årene: Prøysen, Bokk-Jensen, Elvis Presley. Har aldri likt noen av dem! Blir direkte kvalm av dem. Alltid klassisk? Folkene der gidder ikke å gå ut i platearkivet sitt. De har gjort at jeg nå hater Grieg, fordi de spiller Grieg hele tiden. Han er død, og døde barnløs – så de slipper å betale TONO-avgift på ham. Det er som regel Morgenstemning eller Åses død, når jeg slår på den kanalen. Dessuten ødelegger de alt med trudeluttene sine som de smeller inn uten å modulere i forhold til avsluttet musikkverk.

Ja, jeg vet at jeg hører til kategorien lyttere som NRK-folk hater: Høyt utdannede eldre kvinner. Vi har hatt rykte på oss for å høre på P2. Derfor har de ødelagt innholdet i denne kanalen.

Nå er NRK gått videre: De har nå som mål å ødelegge hele folkehelsa. Når jeg kommer hjem fra utlandet, legger jeg mest merke til det. Det er klima-mas, homo-mas, same-mas, jøde-mas og annet mas. Uten mellomspill. Dessuten ansetter NRK nå folk som ikke kan snakke et muntlig norsk som kan oppfattes. Jo dårligere diksjon – jo større sjanse på en jobb foran mikrofonen. Dessuten snakker de ved mikrofonen så fort, så rykkvis, så staccato at vokalene har ikke sjanse til å slippe til. Det knitrer i konsonantene. De snakker dessuten svært ofte et svært dårlig norsk muntlig som de pynter på med å sette inn en del engelske gloser hist og pist, for å vise at de kan engelsk også.

Glærum 1. februar – 2020

Dordi Skuggevik