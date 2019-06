Løp og kjøp

Mange fann akkurat det dei mangla, andre hadde meir eller mindre hylleplass heime som skulle fyllast, og andre kosa seg med kaffe og bakels medan dei venta på konserten.



- Hæmordna mat er hard valuta! Det er det folk vil ha, seier Brit G. Moen i det ho spring forbi med ny forsyning av bakels. Det vart steikt bakels av 20 liter røre!



Dei yngste bruka tida på sin måte.

Etter kvart vart det konsert frå Olahuken, og den var det mange som venta på.

Attpåklattan var første band på scena, Martinus, sang og gitar,.Johan, sang og slagverk og Esten, keyboard. Dei framførte "If it makes you happy", "Twist and Shout" og "Hey Jude".

Så følgde ei avdeling med hard tekno-punk frå bandet Snøstorm frå Nedre Charlottenlund. Leo spela gitar og song, og Gustav slo slagverket. Dei hadde skrive både tekst og musikksjølv. Dei hadde også spela inn noko av kompet i eige studio.

Etter den sterke låta "Ødelagt" bar det rett over i den enda råare "Døden". Dei to andre innslaga deira var "Stormen" og "Stemmen", og den siste kjem som musikkvideo i august, fortalte Leo. Vi fekk oppleve heftig, ung tekno-punk denne sommarettermiddagen!

- Så over te nokå hælt anna, sa Reidar Løfaldli, da han introduserte vaksenbandet Past Masters. Saman med Ingebrigt Landsem, Lars Landsem og Jon Landsem fekk vi ein solid og samspelt Beatles-konsert. Vi fekk åtte kjente Beatlessongar, frå "Eight Days a Week" til den tidlegaste "Please, Please Me".

Lars og Reidar veksla på å lede songen. Da Reidar antyda at stemninga var tammare no enn under tekno-punken steig engasjementet, og etter avslutninga med "Can't Buy Me Love", rulla applausen over Landsemholten, og folk kunne gå over til å kjøpe meir brukt og bakels!

Marit Landsem var svært godt fornøgd med dagen, og veret kunne ikkje vore betre!

Brukt & Bakels blir åpent med ujamne mellomrom utover sommaren, fortel Marit. - Følg med på Trollheimsporten og Facebook!



Bakels og drikke gjekk unna!

