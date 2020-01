Løkken sjett fra Jåra- Med Ole Magnar Morken & Ronny Kjøsen

Lørdag 29. februar 2020 kl. 19:00–20:30

Orkla Gjestebolig

Løkkenbakkan 5, 7331 Løkken Verk

Ordkunstneren Ole Magnar Morken fra Jåren i Skaun har skrevet et skråblikk på Løkken historien, sett fra bygdesamfunnet Jåra. Her sjonglerer han med historiske fakta og bygdahistorie, humor og alvor. Med seg har han en «nesten-jåring», musiker og komponist Ronny Kjøsen. Ronny har skrevet mye musikk til og om Løkkensamfunnet.

LØKKEN SETT FRÅ JÅRA



En dag såmmår'n 2018 tok ei sjarmerende dame kontakt med meg. Hun lurte på om jeg kunne lage ei forestilling om Løkken. Ettersom jeg er svak for sjarm, sa jeg ja.

Det viste seg at det skulle bli litt av ei utfordring. Jeg er født, oppvokst og bor fremdeles i grenda Jåren oppe i Skaun, og hadde sandelig ikke all verdens kjennskap til Løkken.



Jeg begynte med å lese meg opp på historia om gruvesamfundet Løkken Verk og Christian Thams. Løkken ble jo bokstavelig talt satt på verdenskartet, mens Jåren fortsatte inn i framtida som bakevje.



Det ble mye prøving og feiling med dette manuset. Jeg skreiv, kjørte en tur til Løkken, og leste for Toril, Marit og Arve. Så kjørte jeg hjem igjen og sa for meg sjølv at "det hær det..!" ..Så skreiv jeg om hele teksten, kjørte en ny tur til Løkken med et nytt manus, og sånn gikk dagene.



Enden på visa vart ei litt lavmælt historie om "Løkken sett frå Jåra". Ei reise i tida kan en kansje si, sett ifra mitt ståsted.



Forestillinga "Løkken sett frå Jåra" tar ikke sikte på å forklare noe som helst om de store hendelsene verken på Løkken eller resten av verden. Manuset, som det er skrevet, er bare mine tanker om hvor tilfeldig tilværelsa egentlig ser ut til å være. For de fleste av oss mennesker er det de små og nære tingene i livet som gjør det verd å leve. Det gjaldt i 1904 da Orkla Grubes Aktiebolag ble stifta, og det gjelder i dag.



Stor takk til Toril Langmo Skjetne, Marit Mjøen og Arve Slørdahl som tålmodig lyttet og ga gode råd. Ronny Kjøsen, som til fulle kan dette med å synge og spille, blir med på ferden.



Skaun. den 14. januar 2020

Ole Magnar Morken

