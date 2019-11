Livet som foreldre med Hedvig Montgomery

Målgruppen for foredraget er foreldre med barn i alderen 0-10 år, men vil kunne være aktuelt og interessant for voksne som møter barn i alle aldre! Hedvig Montgomery er kjent for å få foreldre til å senke skuldrene og tenke stort om voksnes evner og barns muligheter i dagens samfunn med mange forventninger og høye krav til både foreldre og barn. Hun er blant annet opptatt av hvordan vi kan hjelpe til med å øke barns selvfølelse og hvordan en kan føle seg tryggere i foreldrerollen.

Hedvig er en dyktig formidler og blir ofte brukt som ressursperson i media om dette temaet. Hun har gitt ut fire bøker om barn og ungdoms utvikling. Disse er blitt utgitt i 23 land. Hun deltar ofte i TV-programmer og podkasts, blant annet i "God Morgen Norge", Guri Solbergs «Bra dame!», i «Foreldrepodden» og i Aftenpostens «Foreldrekoden».

Fra boken «Miraklenes tid» av Hedvig Montgomery: «Barnet ditt trenger deg. Livet kommer til å kaste rundt på dere, sånn er det. Den perfekte forelder finnes ikke, men barnet trenger deg. Med alle dine feil og mangler, i all din utilstrekkelighet. Du er og blir det viktigste mennesket i livet deres. Barnet ditt trenger at du gjør så godt du kan. Og at du, de gangene du bommer, prøver å gjøre det godt igjen.»

Det er PPT for Surnadal, Rindal og Halsa som arrangerer foredraget med Hedvig, og det har de fått til gjennom det tverrfaglige prosjektet God Oppvekst med midler tildelt fra Bufdir. Gjennom prosjektet blir det blant annet holdt ICDP foreldregrupper for foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Tirsdag 19. november 2019 kl. 17:30–19:30 i Surnadal Kulturhus.



Viktig:

På grunn av stor interesse er vi blitt nødt til å opprette billetter på arrangementet (for å unngå at folk kommer uten å få plass). 20 kr. pr. billett, kjøpes på kulturhuset eller på nettsiden til Surnadal Kulturhus (via nettløsning vil det totalt bli kr. 25 pga omkostninger)​.



Se facebookarrangementet her.