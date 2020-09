Lina Roindt: Trimmerne oppfordres til å forhåndspåmelde seg

Forhåndspåmelding gir mer effektiv utdeling av startnummer, noe som reduserer køen, samtidig som deltakerne blir fordelt på to steder. De som velger å melde seg på ved start, gjør det i Nystøggu (Torshall), mens de forhåndspåmeldte får sitt startnummer i gangen. Alle leverer sine startnummer i Nystøggu etter innkomst. Trimmerne kan velge mellom "StorLina" som er 10,8km, «MidtLina» om Sunnabrua og langs Elvepromenaden på 6,7km eller «LitjLina» om Rinnvollen på 3 km.



Link til forhåndspåmelding for trimklassen. Frist for forhåndspåmelding er lørdag 12.09. kl 1600. For at det ikke skal bli for tett med folk i «Nystøggu», blir det dessverre ikke matsalg.





Starttider:



- Trimklasse kl 1100-1230



- Konkurranseklasser kl 1300. Påmelding for konkurranseløperne her innen fredag kveld kl 2300 eller etteranmelding søndag mot et tillegg i startkontingenten.





"KOMITELØP": Komiteer eller ANDRE som ikke har anledning til å delta på søndag, kan møte ved Torshall fredag 11.09. kl 1830.





Mer info på klubbens hjemmeside og på løpets Facebookside.