Lina Roindt på søndag

Også trimmerne oppfordres til å forhåndspåmelde seg.



Det bruker å være rundt 200 deltagere i Lina Roindt. De fleste av disse stiller i trimklasse uten tidtakning. For at køen ved påmeldinga ikke skal bli for lang, ønsker vi at trimmerne forhåndspåmelder seg via e-post til tbolme@mbotten.no<mailto:tbolme@mbotten.no> innen lørdag 14.09. kl 1600.



Start og mål er Torshall. De som velger å melde seg på ved start, gjør det i Nystøggu (Torshall), mens de som forhåndspåmeldte får sitt startnummer i gangen. Alle leverer sine startnummer i Nystøggu etter innkomst.

Trimmerne kan velge mellom "StorLina" som er 10,8 km, «MidtLina» om Sunnabrua og langs Elvepromenaden på 6,7km eller «LitjLina» om Rinnvollen på 3 km.



Starttider:



Trimklasse klokka 11.00-12.30.



Konkurranseklasser klokka 13.00. Onlinepåmelding for konkurranseløperne her innen fredag kveld klokka 23.00 eller etteranmelding søndag mot et tillegg i startkontingent på kr 50,-.



"Komiteløp": Komiteer eller andre som ikke har anledning til å delta på søndag, kan møte ved Torshall fredag 13. september klokka 18.30.



Mer info på klubbens hjemmeside og på løpets Facebookside.



(Arkivfoto fra 2018-utgaven av Lina Roindt).

Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.