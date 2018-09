Lina Roindt på søndag

Det har vært over 200 deltagere i Lina Roindt de 12 siste årene. De fleste av disse stiller i trimklasse uten tidtakning. For at køen ved påmeldinga ikke skal bli for lang, ønsker vi at trimmerne forhåndspåmelder seg via e-post til tbolme@mbotten.no i dag lørdag 08.09. innen kl 1600.



Minner om starttidene:

Trimklasse uten tidtakning kl 1100-1230

Konkurranseklasser kl 1300.



Mer info på klubbens hjemmeside under peker Lina Roindt eller på løpets Facebookside.