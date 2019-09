Lina Roindt og Elvepromenaden

Trimklassen har også "LitjLina" om Rinnvollen på 3 km og "StorLina" på 10,8 km, som alternativer. I disse «værtider» er det greit med asfalt som underlag og ikke myr...



Minner om at for rask uthenting av startnummer, oppfordres trimmerne til å forhåndspåmelde seg via e-post til tbolme@mbotten.no innen kl 16.00 i dag lørdag 14.09.



Påmeldingsfristen for konkurranseløpere har gått ut, men det er fortsatt mulig å etteranmelde seg søndag ved start. Møt da opp helst en time før start.



Mer info på klubbens hjemmeside http://www.rindalil.no/lina-roindt.284873.no.html og på løpets Facebookside https://www.facebook.com/events/211197279792621/