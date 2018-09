Lina Roindt for 35. gang

For konkurranseløperne er det en runde på 10,8 km om Rindal sentrum. Trimmerne har to alternativer til å velge mellom, en runde om Rinnvollen (3 km) og en om sentrum via Sunnabrua (6,7 km). Fra Sunnabrua kan man nå gå den fine Elvepromenaden langs Surna fram til Torshall.

Start trimklasse kl. 1100 -1230. Påmelding ved start.

Start konkurranseklasser kl. 1300. Påmelding online her.

Mer info på Rindal IL sin hjemmeside.

Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.

Arkivfoto.