Lina Roindt arrangeres 10. september

I trimklassen vil det i år være to alternative løyper, den gamle på 3 km om Rinnvollen («Litj-Lina») og den nye på 6,7 km om Sunnabrua («Midt-Lina»). Det var i fjor flere som gikk «Elvepromenaden» uten at den var skiltet. I år vil den bli merket.

De beste i konkurranseklassene vil kjempe om pengepremier. Beste dame- og herreløper vil få kr 1.000,-, mens 2. og 3. plass gir hhv. kr 600,- og kr 400,-. I tillegg er det en spurtpremie, på toppen av Bjergen, derav kalt «Bjergpris” på kr 300,-. Løyperekorder honoreres med kr 1.000,-.



Familedag

Til tross for at det som oftest er konkurranseløperne som får mest oppmerksomhet i slike arrangement, er det de som deltar i trimklassen som utgjør det største antallet. 208 deltok altså i denne klassen i fjor, noe som vi er svært godt fornøyd med. Det er premiering også i trimklassen, der hver femte deltager får et Flaxlodd.

Skolecup

I år er det 26. gang det er innlagt skolecup i ”Lina Roindt”. Det er årsklassene 5.-10. klasse på Rindalsskolen som konkurrerer om en egen premie. Den klassen som har størst oppslutning, vinner en ”pizzakveld”, noe som har vist seg å være populært. I fjor deltok over 1/3 av elevene i disse klassene. Denne skolecupen er nok en av årsakene til deltagersuksessen i Lina Roindt. Med på ”kjøpet” får vi også foreldre og yngre søsken.